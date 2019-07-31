صادرات نفط إيران تهبط في يوليو بفعل العقوبات وتنامي التوترات

2019/07/31 | 02:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت صادرات إيران من النفط الخام إلى نحو 100 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز، نظرا للعقوبات وتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وبريطانيا،

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