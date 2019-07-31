بريطانيا: من أوروبا إلى الأطلسي

2019/07/31 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشنا الزمن الذي راقبنا فيه الانتخابات الأوروبية والأميركية والعالم الغربي من زاويتين: الأولى؛ ماذا يعني فوز فريق أو حزب أو شخص على

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