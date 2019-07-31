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توقــف كاظــم الساهــر عــن الغنـــاء لفتــرة طويلــة؟

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تاريخ النشر

31/07/2019 02:09 AM

كشفت ” لينا فواز ” عضو لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية في تصريحات لها خلال لقاء صحفي عن توقف الفنان ” كاظم الساهر ” عن الغناء والأضواء لمدة عام أو عامين بسبب تحضيره لعمل فني ضخم .وجاء ذلك بعد سؤالها خلال اللقاء عن سبب تواجد القيصر الدائم ضمن حفلات ” بيت الدين ” للسنة العشرين على التوالي وقالت : ” ثلاث ليالي سيحيها كاظم الساهر احتفالا بالسنة العشرين بتواجده الدائم بمهرجانات بيت الدين ” .وتابعت : ” ما يجعل الحفل لهذا العام أكثر استثنائية هو أننا علمنا أن كاظم سيتوقف عن الغناء لمدة سنة أو سنتين جراء تحضيره لعمل فني ضخم ” .

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