تقرير أممي يفجر مفاجأة.. هل انتهت أيام الفقر في الهند

2019/07/31 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير للأمم المتحدة أن الهند هي الدولة الأكثر عملا في انتشال نفسها بمواطنيها من الفقر

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