عبد الهادي سعدون: العراقيون في حالة ثورة ثقافية

2019/07/31 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الحمامصيفي هذا الحوار مع سعدون نتعرف على رحلته من العراق لإسبانيا ونلقي الضوء على تجربته وما قدمه من أعمال.بداية وحول الانطلاق من العراق إلى إسبانيا والاستقرار بها دون غيرها قال سعدون “كل يوم أؤمن تماما بالأقدار والحظوظ وما كان يقوله أجدادنا عن المكتوب.نعم درست الأدب واللغة الإسبانية ولكنني لم أكن أعرف أنني سأصل إسبانيا وأدرس فيها وأعيش وأكون حياتي فيها ومن المؤكد أنني سأموت فيها. عن طريق صديق لشقيقي الأكبر كان أن حصل لي على قبول لدراسة الدكتوراه، وعبر هذا القبول حصلت على سمة دخول إلى إسبانيا.مررت بعمان الأردن مرورا سريعا ولم أتأخر حتى وصلت لمدريد نهاية عام 93 عشية أعياد الميلاد.منذ ذلك التاريخ لم أفارق مدريد مدينتي الثانية بعد بغداد، أسافر وأتنقل كثيرا ولكنني أعود لها وكأن مغنطيسا يشدني لها شدا”.ثورة ثقافيةالمشهد الإبداعي والثقافي العراقي قبل خروجه من العراق والمشهد الآن رآه “كان ولا يزال متخما بالأسماء والأجيال المتفردة.الحق أنني بخروجي في تلك الفترة، لم تكن هناك حرية في كل شيء ولا مجالات أوسع للتعبير، فكله كان يمر عبر رقابة الدكتاتورية وتسلطها في كافة المجالات.لذا كان من الصعب أن تعثر على نص حقيقي وصريح إلا ما ندر.مع ذلك كان الكاتب العراقي مهموما ‘على الرغم من الصعوبات’ بكل ما يحيطه من تاريخ وحقائق وظروف وترك لنا ذلك في صفحات قليلة ولكنها مؤثرة وقيمة.أما اليوم فالمشهد مختلف، أسماء أكثر وأصوات أكبر بجدارة التناول والتفرد.الفارق على الرغم من عدم استقرار العراق الاجتماعي والسياسي ‘وربما بسببه’ نرى كثرة الاتجاهات الفنية وتعددها، زخم الأسماء وتميزها، من ناحية الفن والآداب فالعراق ثورة ثقافية كبيرة في كل المجالات، الموضوعة والحرية والاتساع في كل شيء يخدم المثقف أن يجد ما يبتغيه ويبدع فيه”.إبداعيا بدأ سعدون كتابة الشعر والقصة في آن واحد، حتى على مستوى النشر وإن اختلفت الطريقة، أشار “كتبت في الإثنين بآن واحد دون فهم للعملية أو فصل بينهما.مثل كل عراقي أردت أن أكون شاعرا، كما أن القصة كانت تشدني بتأثير أسماء قليلة من الداخل ومن أدب أميركا اللاتينية من الخارج حتى أن أغلب نصوصي الأولى تجدها واضحة التأثر بهذا وذاك من الكتاب المعروفين، لكنني مع ذلك لم أنشر سوى نص شعري واحد ومررته بوصفه نصا مترجما بعملية تحايل وانتحال مقصودة.أما القصة فنشر لي نص في مجلة الأقلام العريقة ضمن ملف عن القصة العراقية الجديدة بتقديم الناقد الكبير د.حاتم الصكر.وأصدقك القول إنني حتى اليوم لا أعرف كيف ومنْ أوصل نصي، فأنا لم أرسله ولم أتجرأ على إرسال نص لي لأي مجلة عراقية آنذاك، وربما كان بفعل صديق قرأه واحتفظ بنسخة من تلك القصة المسماة ‘الولد والبنت فوق الطين’، كان ذلك عام 1991.غير ذلك كل ما كتبته ونشرته من شعر وقصة ورواية وترجمات تم أثناء وجودي في مدريد، بل أن أول كتاب منشور لي وهو مجموعة قصصية ‘اليوم يرتدي بدلة ملطخة بالأحمر’ صدر نهاية عام 1996.الكاتب متعدد الأوجهأكد سعدون أن جمعه بين التدريس الأكاديمي وكتابة الشعر والقصة القصيرة والرواية والترجمة، يثري تجربته في تكاملها وأضاف “صدقني أنا شخصيا أستمتع بكل فقرة من فقرات حياتي الثقافية وتنوعها، ولا أجدها سلبية الواحدة على الأخرى.حتما أن بعضها أكثر بروزا من غيرها، وهذا شيء طبيعي، لكنني أجدني في كل واحدة منها بنفس الدرجة من الشغف والعمل والتفاني.لو عدنا للوراء لرأينا أن كل هذا شيء عادي في تراثنا العربي وهو أن يجمع الأديب أكثر من صفة ومنحى في علومه وكتاباته ولا غرابة فيه إطلاقا.الشيء السلبي الوحيد فيه كل عوالمي هو مرور الوقت وأنت تشعر بأنك لم تنجز بعد كل ما تريد”.ولفت سعدون إلى أنه تعلم من الحكواتية والأساطير والحكايات الشعبية الكثير، وقال عن مصادرها “بيئة طفولتي الشعبية، ناسها وأحياؤها وتراثها، ينجمع فيه إرثي الشخصي والعائلي الذي يعود إلى ‘أور’ الجنوب العراقي.ثم يأتي دور الكتب وشغفي بالحكاية الشعبية وعلومها، وهو ما جعلني أقوم بدراسة أكاديمية ثانية إضافة إلى اللغة والأدب الإسباني وهي التركيز على الآداب الشعبية العراقية خاصة الشعر الشعبي والحكاية الشعبية، والتي أنجزت منها دراسات كثيرة وترجمات للإسبانية، أقوم بين حين وآخر بكتابة الدراسات والترجمات التي تخص المسألة.لهذا أقول إن التعلم كان في الأساس من الحكايات الشعبية والأساطير ليست العراقية والعربية بل والعالمية أيضا”.حول تأثير سيرته الذاتية تلك المرتبطة بالطفولة، الشباب، العراق، إسبانيا..على إبداعاته الشعرية والسردية تساءل سعدون: منْ منا لا يكتب سيرته أو جزءا ونتفا منها في كل كتاب يصدره؟ وأضاف “أنا أعترف بأنني موجود ولو بصورة غير مباشرة في كل ما كتبت وأكتب اليوم.من الصعب على الواحد فينا أن يكتب من خارج منظومته، وعوالمي هي المحددة بنوعية كتاباتي.الصحيح إن أغلب نصوصي تتخذ من إسبانيا ‘مدريد تحديدا’ منطلقا لها ومسرحا لتطور أحداثها، ولكنها رؤية جزئية للمنظر لأن كل ما يجيء له علاقة ببغداد وناسي وعوالمي العراقية.هناك تداخل ما بين العالمين والشخوص ومصادر الحكي، حتى أنني في قصة مثل ‘بلد متنقل’ ألعب على هذه الرؤية الضبابية عندما يجد شخص مثلي يعيش في مدريد وقد انتقلت عوالم طفولته وشبابه في غمضة عين، لتحل بغداد في وسط مدريد.وهنا أعيد ما قلته في مناسبة سابقة من يعيش في منفاه اختياريا أو إجباريا سيظل مقيدا بهذه الصفة ولا يجد نفسه في عالمه الأول ولا في عالمه الجديد، سيكون في عالم البين بين، ابن لهذا وذاك دون أن يجد نفسه القلقة في مكان واحد ثابت”.وأوضح سعدون في ما يتعلق بسطوة أخبار ترجماته على أعماله الإبداعية “الصدق أنني لا أشتكي من هذا، فالنقد والصحافة أنصفاني ومازالا مع كل إصدار جديد.كما أن هناك دراسات عديدة أكاديمية وغيرها تناولت كتاباتي بالبحث والتقييم، يضاف لها ما يرد من نصوص لي في الأنطولوجيات العراقية والعربية والعالمية.أعرف أننا كلنا في شوق أن نكون في بقعة الضوء، ولكنها بقعة ضيقة، وليست دائما منصفة ومحقة بتقديرها.أدعي أن أعمالي الأدبية تلقاها القراء والنقاد بكرم ومحبة وهذا شيء مجز لي ودافع للاستمرار”.

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