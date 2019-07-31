مع انتهاء مهلة هيكلة فصائلها.. الحشد الشعبي تطلب شهرين إضافيين

2019/07/31 | 02:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامناً مع انتهاء مهلة هيكلة فصائل الحشد الشعبي العراقية وإدماجها في القوات المسلحة اليوم الثلاثاء، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض

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