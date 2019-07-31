جنبلاط وملامح تفكيك الصيغة اللبنانية

2019/07/31 | 02:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأسبوع الفائت، انشغل الرأي العام اللبناني بمواقف سياسية قاسية تتجاوز أزمة الحكومة المُعطلة، وتقترب من أن تصبح أزمة نظام بات بعض

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