2019/07/31 | 02:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استهل المنتخب الفلسطيني مشواره في بطولة غرب آسيا التاسعة المقامة في العراق، بفوز صعب على حساب المنتخب اليمني بنتيجة 1-0.

واحتضن ملعب كربلاء هذه المباراة التي سجل ياسر احمد هدفها الوحيد في الدقيقة 26.وتقاسم المنتخب الفلسطيني صدارة المجموعة مع منتخبنا الوطني الذي افتتح البطولة بانتصار شاق على المنتخب اللبناني بنتيجة 1-0 ايضاً من إمضاء حسين علي في الدقيقة 58.



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلسطين تحقق فوزاً صعباً على اليمن في بطولة غرب آسيا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلسطين تحقق فوزاً صعباً على اليمن في بطولة غرب آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).