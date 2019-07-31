التنمر الألكتروني يسود بالمال

2019/07/31 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحمن علي الفياض

التنمر الألكتروني هو استخدام التكنولوجيا في التسقيط بشكل متعمد ومتكرر على شخص ما أو جهة معينة بطريقة غير صحية وفاضحة، ويقلل المراهقون والبالغون

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