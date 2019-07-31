كيف ستتعامل حكومة نتنياهو مع قرار وقف العمل؟

2019/07/31 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.سفيان ابو زايدة*

تابعت ردود الفعل الاسرائيلية بعد اعلان الرئيس عباس وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع اسرائيل بعد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية في اعقاب هدم

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