2019/07/31 | 02:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - المراة ..لا وزيرة ولا وزارة 2019/7/30) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: fQqEesKdg1s
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - المراة ..لا وزيرة ولا وزارة 2019/7/30) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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