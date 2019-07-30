2019/07/31 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوريا الشمالية تطلق "مقذوفات عديدة مجهولة" أطلقت كوريا الشمالية "مقذوفات عديدة غير محدّدة"، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، في تطور يأتي بعيد أيام من إطلاق بيونغيانغ صاروخين تحذيراً لسيول من مغبة المضي في خطتها إجراء تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة.وقالت يونهاب نقلاً عن رئاسة الأركان الكورية الجنوبية إنّه "تم إطلاق المقذوفات من شبه جزيرة هودو في مقاطعة هامغيونغ الجنوبية على الساحل الشرقي للبلاد".وأطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية تطلق "مقذوفات عديدة مجهولة") نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية تطلق "مقذوفات عديدة مجهولة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).