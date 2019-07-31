{غالاكسي فولد} يعود للأسواق بعد تخليصه من عيوبه

2019/07/31 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح/ وكالات

أعلنت الشركة الكورية الجنوبية سامسونغ في خطوة غير متوقعة عن عودة سامسونغ "غالاكسي فولد" Galaxy Fold للأسواق في شهر أيلول بعد إضفاء تعديلات عليه.



وطرحت سامسونغ في السابق عن "غالاكسي فولد" بشاشة قابلة للطي، وهو يُفتح مثل كتاب ليكشف عن شاشة بحجم كمبيوتر لوحي صغير قياس 7.3 بوصة.مستقبل المحمول

وكانت العملاقة الكورية وصفت هاتفها القابل للطي بأنه يشكل "مستقبل الهاتف المحمول"، وأعطت المستخدمين لمحة سريعة لأول مرة في شهر تشرين

الثاني.

وكانت الشركة المعروفة شرعت في سحب جميع عينات الهاتف "غالاكسي فولد" التي وزعتها بين مراجعين لتجربتها، بعدما أرهقتها صفعة تلقتها بتأجيل موعد إطلاق أول هواتفها القابلة

للطي.

وبدلاً من تلقي الإشادات من الخبراء، ابتليت الشركة الكورية الجنوبية ايضا بصفعة جديدة عند رصد عيوب من قبل مراسلي صفحات التكنولوجيا تضمنت كسورًا وانتفاخات ووميضاً في الشاشات بعد يوم واحد فقط من استخدام عينات"غالاكسي

فولد".

لكن الانتكاسة التي يتعرض لها الهاتف الجديد البالغ سعره 1980 دولاراً أقل من أزمة انفجار بطاريات الهاتف غالاكسي نوت 7 عام 2016 التي دفعت الشركة إلى التراجع عن إطلاق هذا النوع.

وعبرت الشركة الرائدة في مجال إنتاج وتطوير الهواتف الذكية عن سعادتها بعرض الجهاز مجددا على هواة التكنولوجيا وعودته للأسواق على غرار أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى البلد الأم كوريا الجنوبية لكنها عبرت عن أسفها من لما حدث.

باقة من التحسينات

وأكدت سامسونغ أنها قامت بمراجعة ومعالجة الجهاز الذكي لتضمن عدم حدوث مشاكل مرة أخرى كما أضفت باقة من التحسينات للشاشة وطبقة الحماية التي اصبحت جزء لا يتجزأ من الشاشة بالإضافة إلى قيامها بتقليل المسافة بين الفواصل الداخلية وجسم الهاتف.

وحرصت الشركة المشهورة على نطاق عالمي والمعروفة بجودة خدماتها ومنتجاتها بتحسين واجهة المستخدم وبرمجيات الجهاز والتي أصبحت أكثر استقراراً من السابق مع دعم المزيد من التطبيقات.



وقامت سامسونغ بعدة اختبارات للتأكد من جودة ومتانة الهاتف والقضاء على أي نقاط ضعف فيه سواء في الشاشة أو حتى في منطقة ثني الهاتف.



وتخطط سامسونغ لبيع مليون جهاز "غالاكسي فولد" هذا العام.

وتحتاج شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية إلى تحقيق نجاح في الهاتف القابل للطي لكي تتجاوز انخفاضات كبيرة في أرباح قطاع الهاتف المحمول وتستعيد قدرا من بريق علامتها الذي خسرته لفترة لصالح أبل.

مستقبل المحمول

وكانكما تخرج سامسونغ الكترونيكس بصعوبة من أحد أسوأ الفصول في تاريخها إذ إن نائب رئيسها لي جاي-يونغ وهو أيضا وريث المجموعة، يحاكم مع عدد من كوادر الشركة بتهمة الضلوع في فضيحة فساد مدوية عجلت في تنحية الرئيسة السابقة بارك غيون-هي.



ومع ذلك، سجلت سامسونغ التي تتصدر سوق الهواتف الذكية في العالم زيادة متواصلة في أرباحها.وتمثل شركة سامسونغ الكترونيكس الواجهة الرئيسية لمجموعة سامسونغ التي تستحوذ على ما يقرب من 20 % من إجمالي الناتج المحلي الكوري الجنوبي.

وتحتدم المنافسة بين شركات عملاقة في مجال انتاج هواتف ذكية قابلة للطي.

منافسة محتدمة

وكشفت شركة هواوي من جانبها النقاب عن هاتفها المحمول الجديد "ميت 10" القابل للطي والذي يدعم شبكات الجيل الخامس وسط صدام مرير بين الولايات المتحدة والصين حول أمن شبكات الجيل القادم من خدمات الهواتف المحمولة.

وتقول الشركة إن الهاتف الذكي الجديد يجمع بين مزايا الجهاز اللوحي (التابلت) وسهولة استخدام الهاتف الذكي صغير الحجم.



وعندما تقوم بفتح طيتي الجهاز، تكبر شاشة العرض إلى 8 بوصات مع وجود مقبض صغير في الخلف للمساعدة في حمل الجهاز بيد واحدة.



وقدمت الشركات المنافسة الأخرى مثل شاومي نظرة فاحصة على ما قد نتوقعه، حيث يشبه النموذج الأولي لهاتف شاومي القابل للطي كمبيوترا لوحيا يمكن طيه ليتحول إلى جهاز بحجم الهاتف الذكي.

وفي كانون الثاني كشفت شركة "رويول" الصينية النقاب عن هاتفها "فليكسباي" القابل للطي، لتنافس بشدة العملاقين سامسونغ وهواوي.



وتم عرض الجهاز الجديد وهو جهاز لوحي يعمل كهاتف في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2019 في لاس

فيغاس.

غالاكسي نوت

وفي السياق فتحت سامسونغ باب الحجوزات المسبقة لهاتفها الرائد القادم غالاكسي نوت (Galaxy Note 10) قبل أسبوعين تقريبًا من تاريخ حدث الإعلان عن الهاتف في 7 آب المقبل، ما يتيح للمشترين الحجز المسبق للهاتف بالإضافة إلى توفير بعض الأموال.

ومن المفترض أن يصل الهاتف إلى المستخدمين بتاريخ 23 آب، وكما هو متوقع، سيحصل المشترون الأوائل على العديد من الامتيازات.

وكشفت سامسونغ عن أحد هذه الامتيازات، بحيث يمكن للمستخدم توفير ما يتراوح بين 200 دولار و 600 دولار عند الحصول على هاتف (Galaxy Note 10)، والذي من المحتمل أن يبدأ من سعر 999 دولارا، إذا قايض هاتفه

القديم.

وأطلقت سامسونغ صفحة تُخبر العملاء بأنهم سيحصلون على رصيد فوري بقيمة 50 دولارًا للملحقات لأصحاب الأجهزة المؤهلة إذا قاموا بحجز الهاتف حتى 7 آب، لكن يجب جراء ملحقات (Note 10) في الوقت نفسه مع شراء الهاتف للاستفادة من الخصم الإضافي.

وفي حال كنت ترغب في مقايضة هاتف آيفون أو غالاكسي أو بيكسل للحصول على هاتف (Galaxy Note 10)، فستعطيك سامسونغ خصمًا يتراوح بين 200 دولار و 600 دولار، اعتمادًا على الهاتف الذي تقايضه.

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