يحيا العلم.. دكتوراه يبيع دجاج وماجستير بياع سمك

2019/07/31 | 03:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صباح الشيخلي

ليس نكتة إن أخبرك بأن هناك عراقياً يحمل شهادة الدكتوراه في فنون المسرح، هو السيد (أحمد ضياء)، لم يجد عملاً يتناسب مع تخصصه الأكاديمي

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