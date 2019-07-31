مجلس النواب يصوت على عدة مشاريع ويرفع جلسته

2019/07/31 | 03:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، رفع جلسته الى اشعار اخر، بعد تصويته على عدة مشاريع قوانين.

وقال مصدر مطلع ان مجلس النواب العراقي صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (١٠٢) لسنة ١٩٥٢.

كما صوت مجلس النواب على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة ١٩٨٩.

وتصوت المجلس ايضا على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والأمني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ومن ثم قرر مجلس النواب رفع جلسته الى اشعار اخر.

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