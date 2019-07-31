احتجاج برلماني على رفض ضابط رفع علم كوردستان بالمثنى والكعبي ينسحب

2019/07/31 | 03:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحب نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي من جلسة اليوم الثلاثاء للبرلمان بسبب مداخلة النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني مثنى امين عن احد الضباط في محافظة المثنى.

وذكر مصدر برلماني ان امين نعت الضابط بأوصاف لم يقبل بها الكعبي مما ادى الى انسحاب الاخير.

واضاف المصدر ان الذي يدير الجلسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي والنائب الثاني الحداد.

وكان احد ضباط الشرطة في محافظة المثنى قد رفض رفع علم اقليم كوردستان من قبل احد ذوي ضحايا الانفال اثناء فتح مقبرة جماعية في بادية السماوة.

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