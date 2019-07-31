2019/07/31 | 03:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا تتحدى القانون الدولي شرقي المتوسط..واليونان ترد بقوة اتهمت اليونان تركيا، بتقويض الأمن في شرق البحر المتوسط بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، في بعض من أقوى التعليقات بشأن القضية من جانب حكومة أثينا المنتخبة حديثا.واكتشفت قبرص الغاز الطبيعي في مناطق قبالة سواحلها الجنوبية، لكن أنقرة تتحدى محاولات للقيام بمزيد من التنقيب زاعمة أن جزءا من المياه المحيطة بالجزيرة يتبع تركيا.وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، للصحفيين عقب اجتماع مع نظيره المصري، سامح شكري: "أفعال تركيا غير القانونية، والتي تتحدى القانون الدولي، تهدد الأمن في المنطقة.وبالتالي فهي تستحق الإدانة قطعا".ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تركيا وقبرص منذ أن قسم صراع بدأ قبل عقود الجزيرة بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين.وزاد التركيز على الأزمة القبرصية، التي استعصت على جهود الوساطة الدبلوماسية، مع اكتشاف احتياطيات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.وانهارت محادثات السلام بين الطرفين قبل نحو عامين، ومن المقرر أن يعقد رئيس قبرص، نيكوس أناستاسياديس، وزعيم القبارصة اليونانيين مع مصطفى أقينجي زعيم القبارصة الأتراك اجتماعا نادرا في نيقوسيا في التاسع من أغسطس.وأرسلت تركيا سفينتين للتنقيب عن الغاز على جانبي الجزيرة، وتوجد إحدى السفينتين في مياه تعتبرها قبرص والاتحاد الأوروبي جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة، بينما توجد الأخرى في المياه الإقليمية القبرصية.وقال ديندياس بعد ساعات من عودته من زيارة لقبرص "ناقشنا هذا الانتهاك الصارخ من جانب تركيا لسيادة وحقوق جمهورية قبرص السيادية".وقال وزير الخارجية المصري، الذي لم يذكر تركيا بالاسم عبرمترجم إنه تمت مناقشة الاستفزازات في المنطقة وكيف يمكن وقفها من خلال احترام القانون الدولي.

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