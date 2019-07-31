2019/07/31 | 04:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتيلان في إطلاق نار بولاية مسيسيبي الأميركية أعلنت السلطات الأميركية أن مسلحا أطلق النار على شخصين فأرداهما قتيلين وأصاب ضابط شرطة وشخص آخر قبل إطلاق النار عليه واعتقاله، عند فرع لوول مارت شمالي ولاية مسيسيبي.وأشارت شبكة "دبليو إتش بي كيو تي في" إلى أن الشخصين اللذين لقيا حتفهما كانا من موظفي وول مارت.وأضافت أنه تم العثور على شخص ميت في المتجر وآخر عثر عليه ميتا في ساحة انتظار السيارات.وأبلغ مستشفى ميموريال ديسوتو المعمداني الشبكة بأن الضابط أصيب في سترته المضادة للرصاص ولم يصب بجروح خطيرة.وبالنسبة للعملاء والمارة، حولت عملية إطلاق النار الصباح الهادئ إلى حالة من الذعر في مركز وول مارت سوبرسنتر في ساوثافن، إحدى ضواحي مدينة ممفيس بولاية تينيسي.وشاهد مراسلون الموظفين يتجمعون في دائرة ويصلون بعد إطلاق النار، بينما واصلت الشرطة اقتحام المكان.ويقع مجمع وول مارت للتسوق الضخم عند مخرج مزدحم قبالة الطريق السريع 55 في ساوثافن، وهي ضاحية يقطنها 55000 شخص وتقع جنوب خط ولاية مسيسيبي مباشرة مع مدينة ممفيس بولاية تينيسي.

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