الأردن ستستورد 10 آلاف برميل نفط عراقي يوميا

2019/07/31 | 04:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، يوم الثلاثاء، إنه تم التباحث مع الجانب العراقي خلال الزيارة الأخيرة لاستيراد 10 آلاف برميل ن...

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