أحداث الأبيض تبعثر جهود التسوية في السودان

2019/07/31 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحداث الأبيض التي راح ضحيتها خمسة تلاميذ بعثرت مجددا جهود الوساطة الأفريقية الإثيوبية للتوصل إلى توافق بين التحالف المدني والمجلس العسكري بشأن

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