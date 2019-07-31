سفينة أردوغان تترنح فوق رمال السياسة التركية المتحركة

2019/07/31 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد الاقتصاد التركي اليوم مرحلة من الركود في وقت تبحث فيه الولايات المتحدة وأوروبا كيفيّة فرض عقوبات على أنقرة، كما تشكل الحدود

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