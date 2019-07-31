الإمارات وماليزيا تؤسسان لمرحلة جديدة من التعاون بينهما

2019/07/31 | 06:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإمارات وماليزيا تؤسسان لمرحلة جديدة من التعاون بينهماكوالالمبور - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، تعزيز العلاقات بين البلدين وفرص تنميتها إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.واستعرض الطرفان خلال اللقاء الفرص الواعدة لتطوير التعاون الإماراتي الماليزي “في ضوء الرؤى المشتركة لمستقبل علاقاتهما وحرصهما على الارتقاء بجوانب التعاون إلى آفاق أرحب بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية، إلى جانب الاستفادة من البيئة والمقومات الاستثمارية المتنوعة لتحقيق تطلعات البلدين إلى مواصلة التقدم والتنمية والازدهار”.كما تبادلا وجهات النظر حول مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ورحب رئيس الوزراء الماليزي بزيارة ولي عهد أبوظبي معبّرا عن تقدير بلاده وشعبها للشيخ محمد بن زايد “لما يبذله في سبيل تنمية ودفع علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وشعوب العالم ودوله“.

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