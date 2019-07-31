مصابون بنزاع عشائري مسلح بالبصرة جنوبي العراق

2019/07/31 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي مسؤول يوم الاربعاء باندلاع نزاع عشائري مسلح في احدى مناطق محافظة البصرة الغنية اقصى جنوبي العراق.

وابلغ المصدر المحلي شفق نيوز، بأن نزاعا عشاريا اندلع في الساعات الاولى من فجر اليوم في منطقة "الصبخة" في البصرة.

واضاف المصدر ان النزاع استخدم فيه اسلحة نارية، مشيرا الى وجود اصابات بين صفوف المتنازعين.

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