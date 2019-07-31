2019/07/31 | 07:40

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وزارة النقل تمنح ١٠٥٠ تذكرة سفر لمرضى السرطان

كلمة -

بغداد

أعلنت وزارة النقل، أمس الثلاثاء، منح نحو (1050) تذكرة سفر

لمرضى السرطان عبر تخفيض تذاكر السفر وبنسبة

90 ‎%‎منذ

بداية العام الحالي ولغاية شهر تموز 2019.

وقالت الوزارة بيان لها اطلع عليه موقع كلمة

الإخباري أن "خدمات التخفيض مستمرة حيث منح نحو (1050)

تذكرة سفر لمرضى السرطان عبر تخفيض تذاكر السفر وبنسبة 90 ‎%‎منذ

بداية العام الحالي ولغاية شهر تموز 2019 والتي تشمل مختلف القطاعات

التي يقصدها الناقل الوطني محلياً واقليمياً ودولياً، بتقديم جميع

التخفيضات والتسهيلات اللازمة لجميع القطاعات التي تخدمها العراقية

ولمرتين في السنة".

واضافت ان "آلية الحصول على التخفيض تتضمن تقديم التقارير الطبية

التي تؤيد حالة المريض الى مكاتب التسويق التي تتيح له الحصول على

تخفيض لمرتين سنوياً".

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