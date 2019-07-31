2019/07/31 | 07:40

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وزير الداخلية يستجيب لمناشدات الجالية العراقية في الكويت

كلمة -

بغداد

التقى وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، يوم الاربعاء،

خلال زيارته لدولة الكويت عدداً من أبناء الجالية

العراقية.

وقال المكتب الاعلامي للياسري في بيان، ان ذلك جاء أثناء الزيارة

التي اجراها إلى مقر السفارة العراقية في دولة الكويت الشقيقة

للوقوف على المشكلات التي يعاني منها أبناء الجالية العراقية

المقيمين هماك.

واستمع الياسري، بحسب البيان، إلى المناشدات والمقترحات والطلبات

التي قدمها أبناء الجالية العراقية، موجهاً بتشكيل فريق عمل لوضع

حلول فورية لتلك المشكلات والاستجابة لكل المناشدات والطلبات

بالتعاون مع السفارة العراقية في دولة الكويت.

من جهتهم ثمن أبناء الجالية العراقية المقيمين في دولة الكويت زيارة

الوزير وسعة صدره واستجابته السريعة والعملية لما عرضوه أمام

الياسري، وفقا للبيان.

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