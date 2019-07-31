السخيري ينضم للبوندسليغا من بوابة كولن

2019/07/31 | 07:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السخيري ينضم للبوندسليغا من بوابة كولنكولن (ألمانيا) – أكد نادي كولن الألماني تعاقده رسميا مع الدولي التونسي إلياس السخيري (24 عاما) قادما من نادي مونبلييه الفرنسي.وقدم اللاعب التونسي في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بمصر، والتي حل فيها نسور قرطاج في المرتبة الرابعة، مستوى لافتا جلب إليه أنظار النادي الألماني.ووقع اللاعب التونسي على عقد مع النادي الألماني يمتد حتى 2023 بعد استكمال الفحص الطبي دون الكشف عن المقابل المالي.وتجدر الإشارة إلى أن السخيري كان يلعب في مونبلييه منذ 2014، كما التحق بمنتخب تونس الأول سنة 2018 وخاض مع نسور قرطاج 23 مباراة، وكان من أفضل اللاعبين في تشكيلة الفريق بكأس أمم أفريقيا “مصر 2019”.وقال السخيري للموقع الرسمي لنادي كولن “أعتقد أنني غيرت وجهتي نحو البوندسليغا في الوقت المناسب، مسؤولو كولن نجحوا في إقناعي بتلك التجربة وأنتظر بفارغ الصبر الالتحاق بزملائي الجدد”.وقال آرمين فيه، المدير الإداري لكولن، إن “إلياس لاعب قوي وسريع يتسم بطول القامة والقوة في استخلاص الكرة كما يتمتع برؤية جيدة للملعب والكفاءة في المراوغة بالكرة”.وأوضح فيه أن السخيري سينضم إلى استعدادات الفريق في غضون أسبوعين بعد انتهاء إجازته الحالية.ويستهل كولن مسيرته في الدوري الألماني هذا الموسم في ضيافة فولفسبورغ يوم 17 أغسطس المقبل.

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