2019/07/31 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي قام المحامي في نيوجيرسي توماس فرانسيس ماغير بمراجعة قضية كاتي جونسون ورفعها إلى محكمة المقاطعة الأمريكية في المقاطعة الجنوبية في نيويورك.تذكر المراجعة"تعرضت المدعية, كاتي, لأعمال الاغتصاب وسوء السلوك الجنسي والأفعال الجنسية الإجرامية والاعتداء الجنسي واللمس القسري والاعتداء والضرب والإيذاء المتعمد والمتهور والايذاء العاطفي والإكراه والسجن الوهمي والتهديدات بالقتل و/ أو الإصابات الجسدية الخ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - بيدوفيلية ترامب وعلاقته بالموساد (5/5)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#طلال الربيعي - بيدوفيلية ترامب وعلاقته بالموساد (5/5)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).