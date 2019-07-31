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#سامي الذيب - فقرات من الحلقة 43 حول مؤامرة الصمت: ختان الذكور والإناث


#سامي الذيب - فقرات من الحلقة 43 حول مؤامرة الصمت: ختان الذكور والإناث
2019/07/31 | 08:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سامي_الذيب سجلت البارحة الحلقة 43 من حلقاتي: مؤامرة الصمت: ختان الذكور والإناث

وأعطيكم هنا بعض فقرات من هذا الشريط-------------------------بالإضافة إلى الآثار الطبّية الضارّة، يترك ختان الذكور والإناث أثاراً اجتماعية ونفسيّة ضارّة تدوم مدى الحياة.

ويرى معارضوه ضرورة الاهتمام بها من خلال الوسائل......

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