سامي الذيب - فقرات من الحلقة 43 حول مؤامرة الصمت: ختان الذكور والإناث

2019/07/31 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب سجلت البارحة الحلقة 43 من حلقاتي: مؤامرة الصمت: ختان الذكور والإناث

وأعطيكم هنا بعض فقرات من هذا الشريط-------------------------بالإضافة إلى الآثار الطبّية الضارّة، يترك ختان الذكور والإناث أثاراً اجتماعية ونفسيّة ضارّة تدوم مدى الحياة.



ويرى معارضوه ضرورة الاهتمام بها من خلال الوسائل......

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