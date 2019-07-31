2019/07/31 | 08:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سامي_الذيب سجلت البارحة الحلقة 43 من حلقاتي: مؤامرة الصمت: ختان الذكور والإناث
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي الذيب - فقرات من الحلقة 43 حول مؤامرة الصمت: ختان الذكور والإناث) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ويرى معارضوه ضرورة الاهتمام بها من خلال الوسائل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي الذيب - فقرات من الحلقة 43 حول مؤامرة الصمت: ختان الذكور والإناث) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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