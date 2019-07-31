قاعدة عراقية بحرية لتأمين مياه شمالي الخليج

2019/07/31 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة عن خطط لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية حديثة في البصرة، لدعم حماية المياه الإقليمية العراقية شمالي الخليج، ولحماية خطوط الملاحة والتجارة.

ذكر الحساب الرسمي للحكومة العراقية على موقع (تويتر) أن “الحكومة العراقية تعلن عن خطط لإنشاء قاعدة بحرية حديثة وحسب المعايير الدولية، في محافظة البصرة”.

وأضاف البيان “القاعدة البحرية، والتي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ القوة البحرية العراقية، ستوفر لقواتنا مواقع متقدمةً بالمياه الإقليمية العراقية في شمالي الخليج لدعم قدراتها على التصدي لأي تهديد بحري ولحماية خطوط الملاحة والتجارة”.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد نقلت عن مصادر في الحكومة أنه “تم تخصيص موازنة ضخمة لإنشاء القاعدة”، موضحا أنها ستكون “بين إيران والكويت وستعمل على تأمين سيادة العراق على مياهه الدولية”.

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