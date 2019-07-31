منتخبنا الوطني يسجل ثالث أعلى قيمةً سوقية في غرب آسيا

2019/07/31 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع

أحتل المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم المركز الثالث لأعلى قيمةً سوقية في ترتيب المنتخبات التسعة المشاركة في النسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا للرجال لكرة القدم الجارية حالياً في مدينتي كربلاء وأربيل .

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