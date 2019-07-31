2019/07/31 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع الكتل الكونكريتة والسياج الحديد من محيط التقاعد العامة اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، عن رفع الكتل الكونكريتية وسط بغداد.وقالت الامانة في بيان إنه "وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية ومكتب امين بغداد تم رفع الكتل الكونكريتية والسياج الحديدي من محيط هيئة التقاعد العامة مقابل ساحة الشهداء ضمن شارع حيفا".واضافت أن "كوادر بلدية الكرخ باشرت بعدها بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المغلق منذ سنة 2005".

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