2019/07/31 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا عضو مجلس النواب حازم الخالدي، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى اختيار شخصية من داخل وزارة التربية لتسنم منصب الوزير.

وقال الخالدي لـ "العهد

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