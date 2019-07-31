ترامب : المخابرات

2019/07/31 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اختياره لمدير المخابرات الوطنية المقبل كشخص يمكنه “كبح جماح” وكالات المخابرات التي “خرجت عن السيطرة“، الأمر الذي أجج المخاوف

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