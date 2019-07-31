زهير الخويلدي - عمر الخيام واستخدام العدد المجهول

2019/07/31 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي " لبست ثوب العمر لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكروسوف أنضو الثوب عني ولم أدرك لماذا جئت أين المقر"لقد برع عمر الخيام المولود في نيسابور بخراسان عام 1048والمتوفي فيها أيضا عام 1131 ميلادي في مجال الشعر والفلسفة والعلوم ولكن مجاله الإبداعي هو الرياضيات وبالتحديد علم الجبر والحساب ولقد تناول بالبحث مجالات معرفية وصناعية أخرى مثل علم الفلك والتاريخ واللغة والفقه والفيزياء والحياة.لقد حاز ش......

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