المقاتلات التركية تعاود قصف شمال دهوك

2019/07/31 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شنت الطائرات الحربية التركية صباح اليوم الاربعاء ضربات جوية استهدفت اطراف قضاء العمادية شمال محافظة دهوك في اقليم كوردستان.

وقال شهود عيان ان القصف استهدف قرية في ناحية "ديرلوك" التابعة لقضاء العمادية، وانه لا يزال مستمرا.

وكانت المقاتلات التركية قد قصفت ظهر امس الثلاثاء قرية "بيروزانا" في العمادية مما تسبب باندلاع حرائق في اراض زراعية.

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