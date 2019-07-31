34 قتيلاً في انفجار قنبلة تحت حافلة في أفغانستان

2019/07/31 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..قتل 34 شخصاً اليوم الأربعاء في انفجار قنبلة تحت حافلة في أفغانستان.وقال الناطق باسم ادارة ولاية فرح مهيب الله مهيب، إن “عشرات المسافرين معظمهم من النساء والأطفال قتلوا في غرب أفغانستان الأربعاء عندما مرت الحافلة التي كانوا في داخلها فوق “قنبلة لطالبان” على طريق سريع”.واضاف أن “حافلة ركاب كانت في رحلة […]

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