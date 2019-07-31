تراجع أرباح “أبل” خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري

2019/07/31 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة “أبل” الثلاثاء تراجع أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وذكرت الشركة أن صافي أرباحها بلغ خلال الربع الثالث من العام المالي 10.04 مليار دولار بما يعادل 2.18 دولار للسهم مقابل 11.52 مليار دولار بما يعادل 2.34 دولار للسهم خلال الفترة […]

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