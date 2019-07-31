Acer تطلق حاسبا غير مسبوق لعشاق الألعاب

2019/07/31 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرضت شركة Acer مؤخرا حاسب Triton 900 بتصميم غريب، ومواصفات تجعل منه واحدا من أفضل الحواسب الشخصية في العالم.

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