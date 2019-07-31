الأميرة هيا تطلب من محكمة بريطانية أمر حماية من الزواج القسري

2019/07/31 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس طلبت الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جلسة استماع في محكمة بريطانية الحصول على أمر حماية من الزواج القسري.وتعد الأميرة هيا العضو الثالث في أسرة حاكم دبي التي فيما يبدو تحاول الهرب.وأفادت أنباء خلال

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