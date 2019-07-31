2019/07/31 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية موعداً جديداً لإعلان نتائج السادس الإعدادي للدور الأول من العام الدراسي 2018 -2019.وقال معاون مدير التقويم والامتحانات في الوزارة , “بإنه من المؤمل الإعـلان عن نتائج السادس الاعدادي خلال الاسبوع المقبل، منوهاً بأن الإعلان عـنـهـا سيكون بـشكل مركزي”.وأفصح , عـن ” تـحـقـيـق نـسـب نـجـاح جـيـدة في المواد الإمتحانية مقارنة بالعام …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تحدد موعد جديد لنتائج السادس الإعدادي النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد موعد جديد لنتائج السادس الإعدادي) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد موعد جديد لنتائج السادس الإعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).