2019/07/31 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تستعد لتنفيذ مشروع الوثيقة الموحدة لمنع تزوير الشهادات والوثائق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/31 | 08:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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