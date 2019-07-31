خبير اقتصادي لـ

2019/07/31 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

شدد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، على ضرورة ان تكون موازنة العراق لعام 2020، موازنة استثمارية، وليست موازنة "بنود" او موازنة كلاسيكية.

وقال الهماشي لـ

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