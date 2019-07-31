2019/07/31 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحتل المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم المركز الثالث لأعلى قيمةً سوقية في ترتيب المنتخبات التسعة المشاركة في النسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا للرجال لكرة القدم الجارية حالياً في مدينتي كربلاء وأربيل .وبحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص بأسعار المنتخبات واللاعبين لعام 2019 فأن القيمة السوقية للاعبي أسود الرافدين بلغت أربعة ملايين وسبعمئة ألف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنتخب العراقي يسجل ثالث أعلى قيمةً سوقية في غرب آسيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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