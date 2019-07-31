2019/07/31 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفوز عليه بهدف نظيف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد هزيمته المذلة بسباعية أمام أتلتيكو.. توتنهام يعمق جراح ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد هزيمته المذلة بسباعية أمام أتلتيكو.. توتنهام يعمق جراح ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).