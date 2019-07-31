وزير التربية وكالة:اعلان نتائج السادس الاعدادي اليوم الاربعاء او الخميس

2019/07/31 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التربية وكالة قصي السهيل، ان اعلان نتائج السادس الاعدادي ربما يكون يوم غد الاربعاء او الخميس.وقال في تصريحات له: ان ” نسب النجاح قريبة للعام الماضي، وبعض الدروس ارتفعت درجاتها”.

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