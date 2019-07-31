2019/07/31 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير دراسة جديدة إلى أن هناك احتمالات بأن يتصرف أحد أشكال “المادة المظلمة” مثل المقذوفات الصغيرة عالية السرعة، ويمكن حينها أن تنفجر تلك المادة في اللحم البشري كالرصاص.وتتكون نحو ربع كتلة الكون (نحو 85%) من مادة غامضة غير مرئية تسمى “المادة المظلمة”، وفي الواقع، فإن تأثير المادة المظلمة من شأنه أن يولد الكثير من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المادة المظلمة قد تمزق الجسم البشري حتى الموت مثل الرصاص وكالة صدى الاعلام للانباء.

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