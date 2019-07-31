2019/07/31 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد ، امس الثلاثاء ، رفع الكتل الكونكريتية عن مناطق وسط بغداد وذكرت الامانة في بيان وتلقته وكالة صدى, انه “خلال جهد مشترك مع قيادة عمليات بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية ومكتب امين بغداد ، تم رفع الكتل الكونكريتية والسياج الحديدي من محيط هيئة التقاعد العامة مقابل ساحة الشهداء ضمن شارع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية عن محيط هيئة التقاعد وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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