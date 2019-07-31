الأردن يعلن عن استيراد 10 آلاف برميل نفط عراقي يومياً

2019/07/31 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، أن بلادها ستقوم باستيراد 10 آلاف برميل نفط يومياً من الجانب العراقي ، مبينة أن عملية النقل بواسطة الصهاريج باتت في المراحل النهائية .وأوضحت الوزيرة الأردنية ، في تصريحات صحفية، أنه تم التباحث مع الجانب العراقي خلال الزيارة الأخيرة لاستيراد 10 آلاف برميل نفط يومياً .

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