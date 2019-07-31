علماء يكشفون الرجال الأكثر ميلا لخيانة زوجاتهم

2019/07/31 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أن الرجال الذين يعانون من ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، هم أكثر عرضة لخيانة شركائهم وزوجاتهم.ووجد علماء جامعة “زيورخ” في سويسرا، أن معدلات الخيانة الزوجية ازدادت بين الرجال، الذين لديهم مستويات أعلى من الهرمون، وتدعم النتائج الأخيرة الأبحاث السابقة التي أشارت إلى إمكانية تأثير هرمون التستوستيرون على قدرة الرجل على الإخلاص لشريكته.

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