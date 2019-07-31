2019/07/31 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرَّضت نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” لموجة من الغضب والانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي استهجنوا فعلتها في تغطية حروق صدرها بمنتجها الجديد الخاص بالجسد Body Collection.شاركت “كيم كارداشيان” متابعيها عبر موقع “إنستغرام” مقطع فيديو تستعرض من خلاله الحروق التي تعرَّض لها جسدها بسبب أشعة الشمس، وكيف أن مستحضرها التجميلي باستطاعته إخفاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيم كارداشيان تروِّج لسرطان الجلد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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